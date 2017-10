Hannover (www.aktiencheck.de) - USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, befindet sich wieder auf der Überholspur, so die Analysten der Nord LB.



Im 3. Quartal sei es trotz der beiden Hurrikans nicht zu der befürchteten Wachstumsverlangsamung gekommen. Mit 3,0% Q/Q (ann.) bleibe der äußerst solide Wachstumstrend bestehen, zudem dürfte auch das 4. Quartal robust ausfallen. Darauf würden die guten Umfrageergebnisse sowohl aus dem Unternehmens- als auch Verbrauchersektor hindeuten. Wenngleich die Politik in Washington ein Unsicherheitsfaktor bleibt, gehen die Analysten der Nord LB davon aus, so dass die Federal Reserve angesichts dieser starken Wachstumsraten und einer Inflationsrate von wieder über 2% Mitte Dezember erneut den Leitzins auf dann 1,50% anheben sollte. (Ausgabe vom 27.10.2017) (30.10.2017/ac/a/m)







