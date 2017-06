Das Vereinigte Königreich vertrete auch die Position, dass die Bedingungen des Austritts verhandelt werden könnten, während gleichzeitig die künftigen EU/UK-Handelsabkommen ausgearbeitet würden. Der Standpunkt der EU dagegen sei, dass Diskussionen über den künftigen Handel mit Dienstleistungen erst beginnen würden, wenn es Fortschritte gebe: beim britischen Finanzierungsbeitrag an die EU, an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland sowie bei den Rechten von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben würden, und den britischen Staatsbürgern, die in der EU sesshaft seien.



Wie werde der Brexit also aussehen? Ein reibungsloser Austrittsprozess sei nicht im Interesse der EU. Dies könnte andere EU-Mitgliedsstaaten ermutigen auch zu gehen. Hierzu habe ein Vertreter der Bundesbank vor kurzem gesagt, dass Großbritannien "entweder einen harten Brexit oder ein sehr harten Brexit" erleben werde. Der Trick für die EU werde es sein, Bedingungen zu setzen, die andere Nationen nicht dazu ermutigen würden, in die Fußstapfen des Vereinigten Königreichs zu treten - aber ohne ein Umfeld zu schaffen, dass den europäischen Handel mit Großbritannien erheblich stören würde. Auch wenn ein Scheitern der Gespräche Großbritannien hart treffen könnte, wären die Beeinträchtigungen in der EU ebenfalls nur schwer zu schlucken.



Zu Beginn der Verhandlungen sehe es nach einem langen Weg aus. Aber vergesse man nicht, dass es die EU bislang immer geschafft habe, auch in Krisenzeiten Abkommen zu schließen - selbst wenn eine Einigung unwahrscheinlich erschien. Die Historie zeige, dass es am Ende möglich sei. Aber sie zeige auch, dass jede Vereinbarung im letzten Moment komme.



Was seien die besten Trümpfe beider Seiten? Für die EU sei es das erhebliche Handelsungleichgewicht mit dem Vereinigten Königreich. Von allen EU-Ländern habe das Vereinigte Königreich nur einen Handelsbilanzüberschuss mit Irland. Der beste britische Trumpf sei, dass Großbritannien eine deutliche Ausstiegzahlung leisten könnte, um den Verlust der jährlichen Zahlungen nach Brüssel zu lindern.



Beide Seiten seien in ihren öffentlichen Haltungen Meilen auseinander und die Emotionen würden hoch kochen. Daher sei es schwer zu sagen, wer am meisten von den Verhandlungen profitieren oder verlieren werde. Das Medieninteresse sei hoch, wenn es darum gehe, wie sich die Rolle Londons als Finanzhauptstadt Europas verändern werde. Dublin, Luxemburg und Frankfurt würden wahrscheinlich einige der Arbeitsplätze anziehen, die aus der britischen Hauptstadt abziehen könnten. Aber man frage sich, ob überhaupt irgendeine Stadt oder ein Land Londons Rolle als Finanzhauptstadt übernehmen möchte, angesichts der enormen Regulierungsinfrastruktur - ganz zu schweigen von den systemischen Risiken - die damit einhergehen würden. Ironischerweise könnte am Ende New York profitieren - mehr als jede der europäischen Alternativen - weil die US-Investmentbanken Jobs aus London zurück in ihr Hauptquartier holen könnten. (02.06.2017/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Umfragen zum Wahlkampf im Vereinigten Königreich haben gezeigt, dass sich das Rennen etwas verschärft hat, so Ben Kottler, CFA, Institutional Portfolio Manager bei MFS Investment Management.Voraussichtlich werde aber die von Premierministerin Theresa May geleitete konservative Partei am 8. Juni die Mehrheit im Unterhaus behalten oder sogar ausbauen können. Fraglich bleibe, welche Auswirkung die Wahl auf die Brexit-Verhandlungen haben werde, die elf Tage später ernsthaft beginnen sollten.In diesem Stadium - kurz vor Beginn der Verhandlungen Mitte Juni und der bevorstehenden britischen Wahl - könne man von keiner der beiden Seiten des Verhandlungstisches viele Nuancen erwarten. Zu Beginn jeder Verhandlung seien die Positionen meist am extremsten. Im Wesentlichen appelliere nun jede Seite an ihre eigenen Wähler. Auf der einen Seite habe man die EU mit der Position, dass das Vereinigte Königreich mit dem Austritt der EU etwa 100 Milliarden Euro schulde. Auf der anderen Seite stehe das Vereinigte Königreich mit der Haltung, dass es der EU nichts schulde und der Drohung, den Verhandlungstisch zu verlassen, sollte die EU zu viel verlangen. Es bestehe die Chance auf eine Einigung irgendwo zwischen diesen beiden Extrempositionen.