Eine Aufwertung des Pfunds könnte den britischen Verbraucher in einer Zeit real sinkender Einkommen vor einem solchen Preisanstieg schützen. Die Experten möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Aufwertung des Pfunds bescheiden ausfallen könnte - nicht mehr als 1 bis 2 Prozent bei einer Mehrheit von mindestens 50 Sitzen für die Konservativen, vielleicht 3 bis 4 Prozent bei einem deutlicheren Gewinn. In diesem Zusammenhang sollte man allerdings berücksichtigen, dass das schwache Pfund ein Segen für multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien gewesen sei. Ein Beispiel stelle Unilever dar, bei denen die in Euro und USD erzielten Auslandseinkünfte aufgrund des günstigen Umrechnungskurses die Bilanzen aufgebessert hätten.



Im Falle eines Sieges der Labour-Partei wäre die Entwicklung des Pfunds weniger klar. Es könnte sich ein Trump-Effekt einstellen, bei dem die Wahrscheinlichkeit höherer staatlicher Investitionen Druck von der Bank of England nehme. Die kurzfristigen Zinsen könnten in der Erwartung, dass auch die Vergleichszinssätze schneller als erwartet steigen würden, in die Höhe schnellen. Eine solche Entwicklung würde das Britische Pfund vermutlich stärken. Als Gegengewicht dazu dürften der mit der Politik von Corbyn verbundene potenzielle Inflationsdruck und die allgemeine Unsicherheit über das Vorgehen einer Labour-Regierung das Pfund belasten.



Genau in Letzterem liege nach Meinung der Experten das Problem. Es sei unklar, wie Jeremy Corbyn die zusätzlichen Steuereinnahmen generieren wolle, um die geplanten Staatsausgaben auszugleichen. Labour habe versprochen, die Steuern für Besserverdienende zu erhöhen. Doch die Geschichte lehre, dass sich die erhofften Mehreinnahmen häufig nicht einstellen würden, da die Menschen ihre Finanzen neu organisieren würden, um ihre Einkünfte zu sichern. Genau dies sei eingetreten, als der ehemalige Finanzminister George Osborne den Spitzensteuersatz von 45 Prozent auf 50 Prozent angehoben habe und die Steuereinnahmen nicht wesentlich angestiegen seien.



Was eine Erhöhung der Unternehmenssteuern betreffe, so könnte sich ein solcher Schritt zu einem Zeitpunkt, an dem man den Austritt aus der Europäischen Union vorbereite, als kontraproduktiv erweisen. Im gegenwärtigen Umfeld benötige Großbritannien einen Anreiz für Unternehmen, ihren Sitz hierher zu verlagern, doch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer scheine nicht das richtige Signal dafür zu sein. Angesichts der Bedrohung, die der Brexit für die Finanzdienstleistungsbranche des Landes darstelle, seien Gespräche über eine Einführung der Finanztransaktionssteuer ebenfalls wenig hilfreich.



Für die Geschäftswelt und Anleger in britische Unternehmen sollte der Fokus darin liegen, einen Plan aufzustellen, der durch das potenzielle Minenfeld namens Brexit führe. Ein "harter" Brexit, bei dem man nicht in der Zollunion verbleibe, wäre das wahrscheinliche Ergebnis sämtlicher Verhandlungen unter der Führung einer neuen konservativen Regierung. Je eher man die Spielregeln für den künftigen Handel mit dem restlichen Europa erfahre, desto besser für alle Beteiligten. Die jüngste Welle des Populismus, die offenbar viele westliche Industrieländer erfasst habe, sei ein äußerst destabilisierender Faktor für die Wirtschaft gewesen. Ganz gleich, welche Partei an die Macht komme, sie müsse eine Situation schaffen, die für die britische Wirtschaft konstruktiver sei. Das wiederum beinhalte die Schaffung eines Rahmenwerks, das Großbritannien zu einem attraktiveren Wirtschaftsstandort mache.



Wäre die Labour-Partei eher in der Lage, ein solches Rahmenwerk im Falle eines Sieges zu schaffen? Unwahrscheinlich. Beim Brexit würde eine neue Labour-Regierung bei Null anfangen. Sie hätte sogar weniger Zeit als die Konservativen, ein gutes Ergebnis für Großbritannien zu verhandeln, selbst wenn es ihr gelänge, von all der bereits für die Vorbereitung der Brexit-Gespräche investierten Arbeit der Staatsbediensteten zu profitieren. Eine vernünftige Übergangslösung wäre das Beste, was man sich erhoffen könne. Dies dürfte auch ein wahrscheinlicher Ausgang der Verhandlungen mit den Konservativen sein, obwohl man hoffen sollte, dass die Partei von Theresa May schon ein Stück weiter sei in ihrem Verständnis dessen, was sie erreichen möchte.



Zusammengefasst ändere das Ergebnis der am Donnerstag stattfindenden Wahlen wenig an der Einschätzung der Experten, dass sich die Unternehmen, in die sie investieren würden, auf einen vollständigen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vorbereiten müssten. Übergangslösungen, bei denen man Handelsabkommen auf Sektorenebene sehe, könnten die Landung abfedern. Eine volle Zollunion scheine angesichts des Bestehens der EU darauf, dass eine uneingeschränkte Freizügigkeit ihrer Bürger die unabdingbare Voraussetzung für die Erlangung dieses Privilegs sei, allerdings unerreichbar. (06.06.2017/ac/a/m)





