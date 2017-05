Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (31.05.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Heute habe die Gesellschaft ihre Zahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht und am Nachmittag zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die Zahlen hätten einen guten Start ins neue Jahr dargestellt. Der Output sei um 27% von 92 Mio. Euro auf 117 Mio. Euro gestiegen. Deutschland und Polen hätten dabei leicht über den Erwartungen gelegen. Österreich habe mit einer Verdreifachung der Gesamtleistung von 15 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro aufwarten können. Die sehr hohe Gesamtleistung habe auch in einen erheblichen Anstieg im cash-getriebenen operativen EBITDA Ergebnis überführt werden können. Das EBITDA sei um 21% von 9 Mio. Euro auf 11 Mio. Euro angestiegen. Beim Vorsteuerergebnis habe UBM sogar über einen Zuwachs von 32% von 5 Mio. Euro auf nahezu 7 Mio. Euro berichten können.Beim Thema Nettoverschuldung habe die berichtete Zahl von 744 Mio. Euro voll im Rahmen der zuvor gegebenen Guidance gelegen. Das Unternehmen habe Investments von rund 100 Mio. Euro gehabt, die durch Erlöse aus Verkäufen in Höhe von 59 Mio. Euro nicht ganz hätten ausgeglichen werden können. Was das Abverkaufsprogramm Fast Track 2017 betreffe, befinde sich das Unternehmen nach eigenen Angaben voll im Plan. Dies sollte auch dazu führen, dass die Nettoverschuldung bis zum Jahresende 2017 wieder auf rund 550 Mio. Euro abnehme. Zudem habe das Management über ein Stock Option Programm für die Top 20 Führungskräfte berichtet, was das Committment für das Unternehmen und für das übergeordnete Ziel, einen signifikanten Added Value für alle Aktionäre in den nächsten Jahren zu schaffen, nochmals erhöhen sollte.Die Q1-Zahlen seien ein guter Auftakt für das Gesamtjahr des Unternehmens und für das Ziel eines profitablen Wachstums bei gleichzeitiger Verbesserung der Bilanzrelationen gewesen.Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:34,601 EUR +0,74% (31.05.2017, 15:40)