ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (28.12.2016/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der pakistanische Verteidigungsminister drohe nach Fake-News auf Twitter mit Atombomben und der künftige amerikanische Präsident nutze Twitter als sein offizielles Sprachrohr. An medialer Beachtung fehle es Twitter im Moment nicht. Auch an der Börse habe die Social-Media-Platform mit einem 18 Prozent Kursrückgang für Aufsehen gesorgt.Ein Investment in den US-Titel berge Risiken. Anleger sollten bei der Twitter-Aktie abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2016)Börsenplätze Twitter-Aktie:15,755 EUR -2,32% (28.12.2016, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:15,85 EUR -0,11% (28.12.2016, 12:24)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:16,61 USD +0,67% (27.12.2016, 22:01)