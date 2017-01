Aus diesem Grund setzt Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, das Kursziel und das Rating zur Aktie der Twintec AG vorübergehend aus. Sobald wieder belastbare Prognosen zur Entwicklung der Unternehmensgruppe möglich seien, werde der Analyst wieder eine Einschätzung vornehmen und ein Kursziel sowie Rating bestimmen. (Analyse vom 31.01.2017)



Börsenplätze Twintec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Twintec-Aktie:

0,428 EUR +1,90% (31.01.2017, 13:12)



ISIN Twintec-Aktie:

DE000A0LSAT7



WKN Twintec-Aktie:

A0LSAT



Ticker-Symbol Twintec-Aktie:

TIN



Kurzprofil Twintec AG:



Die Twintec AG (ISIN: DE000A0LSAT7, WKN: A0LSAT, Ticker-Symbol: TIN) ist ein führender Anbieter von Produkten zur Abgasnachbehandlung wie SCR-Systeme und aktive und passive Rußpartikelfilter zur Ausrüstung bei Herstellern und zur Nachrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich dabei über die drei Tochtergesellschaften Twintec GmbH, Interkat GmbH und Baumot AG in die beiden Bereiche "Retrofit" (Nachrüstung) und "OEM" (Erstausrüstung). Daneben bietet Twintec über die Tochtergesellschaft Interkat GmbH katalytische Beschichtungsleistungen für verschiedene weitere industrielle Anwendungen an. Die Baumot AG ist globaler Spezialist für Emissionstechnologie und damit verbundene Servicedienstleistungen. Mit eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassungen in vielen Ländern Europas und in den USA sowie über 300 Vertriebs- und Servicepartner weltweit bietet Baumot effiziente Lösungen zur Reduktion von Abgasemissionen. (31.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Twintec-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Der Aktienanalyst der GBC AG, Felix Gode, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel und Rating für die Twintec-Aktie (ISIN: DE000A0LSAT7, WKN: A0LSAT, Ticker-Symbol: TIN) vorübergehend aus.Am 16.01.2017 habe die Twintec AG bekannt gegeben, dass die 100%ige Tochtergesellschaft Kontec GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt habe. Darüber hinaus hätten fünf weitere Gesellschaften der Kontec-Gruppe jeweils Anträge auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren gestellt.Die Kontec-Gruppe sei im September 2015 übernommen worden und zähle zu den führenden Engineering-Dienstleistern in den Bereichen Automotive, Maschinenbau und Medizintechnik. Durch die Übernahme der Kontec habe die Twintec AG ihr bestehendes Produktportfolio rund um Abgasnachbehandlungssysteme ergänzt und die Wertschöpfungskette um die Entwicklungsdienstleistungen verlängert. Damit habe sich Twintec als kompletter Systemintegrator positioniert.Als Auslöser der Anträge auf die Eröffnung der Insolvenzverfahren sei ein Umsatzrückgang, welcher jüngst durch die VW-Abgasaffäre verschärft worden sei. Diese habe dazu geführt, dass die ohnehin sinkenden Entwicklungsbudgets der Automobilhersteller im Bereich der Verbrennungsmotoren nochmals gekürzt worden seien. Der Umsatzrückgang, im Zusammenspiel mit vorhandenen Altverbindlichkeiten in der Bilanz, habe die Notwendigkeit des Sanierungsverfahrens hervorgerufen.Derzeit werde ein Sanierungsplan erstellt, welcher dann dem Gericht und den Gläubigern präsentiert und zur Abstimmung vorgelegt werde. Derzeit sei es jedoch noch zu früh, den möglichen Ausgang abzuschätzen, wenngleich der Vorstand der Twintec AG hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung optimistisch sei.Dennoch fehle Gode aufgrund des Sanierungsverfahrens die Planungsgrundlage, um eine adäquate Einschätzung zur Twintec AG vorzunehmen.