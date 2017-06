Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Krediten für die Verbraucher will die Regierung der Türkei das zuletzt abgeschwächte Wirtschaftswachstum beleben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor allem seitdem die öffentliche Hand gegen Ende des vergangenen Jahres Garantiefonds für Kreditgeschäfte im Volumen von 250 Mrd. Lira aufgesetzt habe, boome die Neuverschuldung, besonders in den zurückliegenden Wochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Vergabe von Krediten inzwischen um 30% angestiegen. In diesem Umfeld hätten die Analysten ihre Prognose für das BIP-Wachstum im laufenden Jahr von 2,3% auf jetzt 3,0% angehoben. (06.06.2017/ac/a/m)





