Den Wachstumsführern würden folgen: Seit Mitte 2016 sei die Weltwirtschaft zwar wieder stärker gewachsen, aber die USA seien zurückgeblieben. Obwohl die Inflation in den USA stärker gestiegen sei als in anderen Ländern, seien Industrieproduktion und Außenhandel in China, Japan, Großbritannien und dem Euroraum in dieser Zeit stabiler gewesen. Es scheine, als stünde man an einem Wendepunkt: Die Investoren müssten sich überlegen, ob sie trotz der fehlenden Wachstumsimpulse einer Trump’schen Wirtschaftspolitik weiter an die Reflation würden glauben wollen.



Die US-Konjunktur nicht auf des Messers Schneide, aber der Optimismus nach der US-Wahl sei vielleicht etwas zu überschwänglich gewesen, und die Erwartungen seien entsprechend hoch gewesen. Nachdem die US-Wirtschaft acht Jahre lang meist nur um knapp 2% gewachsen sei, habe man auf ordentlichen Rückenwind gehofft. Aber wenn der Optimismus am Markt einmal nachlasse, schlage er oft ins Gegenteil um. Was bedeute das? Das Wirtschaftsklima sei nicht so gut, dass eine schnellere Straffung der US-Geldpolitik zu erwarten wäre - aber auch nicht so schwach, dass man eine Rezession fürchten müsse. Trotzdem seien die hohen Bewertungen ein Grund zur Sorge, da sich eine nachlassende Marktstimmung dann weniger gut abfedern lasse.



Zwar dürften weder die US- noch die Weltwirtschaft rasant wachsen würden, aber es drohe auch kein signifikanter Rückgang. Zwei Prozent US-Wachstum hätten die Haushaltseinkommen nicht signifikant steigen lassen, aber immerhin die Kurse gestützt - und es sehe nicht so aus, als würde sich das demnächst ändern. Aus Sicht der Experten werde die Weltwirtschaft das Wachstum der letzten Jahre halten oder sogar leicht übertreffen. Darüber hinaus sei die chinesische Konjunktur stärker als Anfang 2017 erwartet. Die unerwartet expansive Geld- und Fiskalpolitik sorge dafür, dass Wachstum und Außenhandel wieder in Schwung kämen.



Keine "bekannten Unbekannten" mehr: Die Ergebnisse der niederländischen Wahlen und der Wahlgänge in Frankreich stünden fest, und die Ängste vor einer Welle des Populismus in Europa hätten sich zerstreut. Die hohe Verschuldung und das marode Bankensystem Italiens würden den Anlegern aber nach wie vor Sorgen machen. Allerdings hätten Investoren in der Vergangenheit mehr unter unbekannten als unter bekannten Risiken gelitten, weil der Markt mögliche Entwicklungen oft vorwegnehme.



Die Trump’sche Wirtschaftspolitik und der "Reflation Trade" seien zwar verwandt, aber nicht dasselbe. In Zeiten, in denen höhere US-Staatsausgaben vielleicht länger auf sich warten lassen würden als erwartet, würden die stetigen - wenn auch eher unerwarteten - Wachstumsimpulse aus China der Industrieproduktion und dem Außenhandel weltweit Auftrieb geben. All dies spreche dafür, dass die Weltwirtschaft weiterhin stetig, aber langsam wachse, die Inflation nicht zu sehr steige und die Rahmenbedingungen für risikoreiche Anlagen wie Aktien und High-Yield-Anleihen recht gut bleiben würden. (18.05.2017/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Marktstimmung weniger optimistisch: Die Reflationshoffnungen haben den Märkten in den letzten sechs Monaten Auftrieb gegeben, lassen aber langsam nach, so die Experten von MFS Investment Management.Was habe sich verändert? Die Marktstimmung. Die Märkte seien bislang hauptsächlich von der Hoffnung auf eine wachstumsfreundliche Politik getragen worden - initiiert von einem republikanischen Präsidenten und abgesegnet vom republikanisch dominierten Kongress. Aber die Realität habe anders ausgesehen: Die US-Administration habe mit großer Mühe versucht, eine Gesundheitsreform durchzusetzen - und unter den tief gespaltenen Republikanern im Repräsentantenhaus am Ende keine Mehrheit bekommen. Trump habe seine wirtschaftsfreundliche Politik, darunter die angekündigte Steuerreform und das Infrastrukturprogramm, nicht weiterverfolgt. Mit höheren Staatsausgaben sei deshalb vermutlich erst Ende 2017 oder sogar erst 2018 zu rechnen.Erwartungen wieder realistischer: In den letzten Wochen habe sich das Geschäftsklima zusehends verschlechtert, und die Märkte hätten darauf bereits reagiert. Der Citi US Economic Surprise Index messe, inwieweit die Konjunkturdaten von den Erwartungen abweichen würden, also positiv oder negativ überraschen würden. Da die Investoren insgesamt optimistischer geworden seien, werde es immer schwieriger, ihre Erwartungen zu übertreffen. Dadurch habe sich in den letzten Wochen die Marktstimmung verschlechtert, was zu vorübergehenden Kursschwankungen geführt habe. Das habe wiederum lebhafte Diskussionen darüber ausgelöst, ob "harte" Wirtschaftsdaten wie Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Beschäftigungswachstum oder "weiche" Daten wie Geschäftsklima, Verbraucherstimmung und Einkaufsmanagerindices wichtiger seien. Während harte Daten zählbare Dinge erfassen würden, würden weiche Daten Stimmungen und Gefühle messen. Die Vergangenheit habe allerdings gezeigt, dass die Marktstimmung nicht immer der tatsächlichen Wirtschaftslage entspreche.