Xetra-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

48,79 EUR +2,72% (23.05.2017, 18:44)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (23.05.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) und senkt das Kursziel von 5.800 auf 5.300 JPY.Der japanische Autokonzern habe im Geschäftsjahr 2016/17 die wenig ambitionierten eigenen Ziele übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei den Ergebnismargen sei Toyota infolge der Wechselkurseffekte in der Normalität angekommen. Die Zeiten, in denen Toyota bessere Margen als die Premium-Hersteller erzielt habe, würden erst einmal der Vergangenheit angehören. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 würden auch nicht allzu schwer erreichbar zu sein erscheinen und lägen teilweise deutlich unter den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2016/17. Schwope gehe davon aus, dass Toyota bei den Verkaufszahlen auch im laufenden Kalenderjahr hinter Volkswagen zurückbleiben werde.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst seine Verkaufsempfehlung für die Toyota Motor-Aktie und reduziert zugleich das Kursziel für diese von 5.800 auf 5.300 JPY. (Analyse vom 23.05.2017)