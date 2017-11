Die zukünftigen Geschäftsfelder rund um das Auto seien mannigfaltig. Neue Unternehmen insbesondere aus dem Technologie-Bereich würden sich ein immer größeres Stück aus den zukünftigen automobilen Geschäftsfeldern herausschneiden und die etablierten Konzerne weiter fordern. Unter Druck gesetzt würden alle Automobil-Konzerne verschiedene Zukunftstrends ausprobieren, bei Unternehmen einsteigen, mit Konkurrenten kooperieren, Beteiligungen wieder verkaufen oder eigene Projekte später aufgeben, getreu dem Motto "Trial and Error". Stochern im Nebel gehöre zum Geschäft. Allerdings werde die Entwicklung hin zum autonomen Fahren und zum Elektroauto eher einer Evolution denn einer von vielen Seiten ausgerufenen Revolution gleichen, bei der am Ende der Fahrer überflüssig sein werde. Manches Mal wünsche man sich mehr Ruhe, Gelassenheit und Nachdenken in der Autoindustrie anstelle in Hektik und wilden Aktionismus zu verfallen.



Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Branche weiterhin mit dem Rating "neutral", stuft die Toyota Motor-Aktie jedoch mit dem Votum "verkaufen" ein. (Analyse vom 21.11.2017)



Die Welt der Automobil-Konzerne sei nicht erst seit dem Diesel-Skandal in heller Aufregung. Allzu häufig sei zu lesen, dass die Veränderungen in der Automobil-Landschaft in den nächsten zehn Jahren weit dramatischer verlaufen würden als in den letzten 50 Jahren. Gar von der Neuerfindung des Automobils sei die Rede. Unvermeidlich die Begriffe Digitalisierung, Elektrifizierung oder gar disruptive Innovation. Um sich breit aufzustellen und keinen Trend zu verpassen, seien die internationalen Automobil-Konzerne auch diverse Kooperationen (mit Start-ups) bzw. Beteiligungen eingegangen oder würden versuchen, mit Eigengründungen oder Forschung & Entwicklung bei Zukunftsthemen dabei zu sein.Eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Automobilwelt sei zweifelsohne die Elektromobilität. Kein Auto-Konzern, der nicht in Richtung Elektromobilität forsche, Elektroautos bereits anbiete oder den baldigen Verkauf plane. Toyota, Vorreiter beim Hybrid-Antrieb, sei mit dem Mirai zugleich Avantgardist bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Toyota und Daimler hätten vorübergehend Anteile an dem gehypten amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla erworben, die sie mittlerweile allerdings auch wieder veräußert hätten. Dennoch fahre Tesla bei der Elektromobilität vorne weg und sei ein wichtiger - wenn auch nicht profitabler - Wegbereiter der Elektromobilität.Fast monatlich vernehme man neue Projekte, die die Elektromobilität revolutionieren sollten. Seien es chinesische Hersteller wie der möglicherweise längst gescheiterte Möchtegern-Tesla-Konkurrent Faraday Future oder gar innovative Staubsauger-Hersteller wie Dyson(!). Von den Allermeisten allerdings dürfte man nie wieder etwas Beeindruckendes vernehmen.Neben dem Trend zum Car Sharing sei in den letzten Jahren auch das Thema Fahrtvermittlung sehr trendy geworden, in Deutschland nicht zuletzt aufgrund der Prozesse gegen Uber. Toyota sei im Mai 2016 bei Uber eingestiegen, fast zeitgleich habe sich Volkswagen beim Uber-Konkurrenten Gett für USD 300 Mio. eingekauft. General Motors habe Anfang 2016 für 10% der Anteile an dem Fahrdienstleister Lyft USD 500 Mio. gezahlt. Die Bedeutung von Fahrtvermittlungsdiensten dürfte in den nächsten Jahren enorm zunehmen, insbesondere wenn diese fahrerlos betrieben werden könnten und der größte Kostenfaktor Fahrer entfalle.Neufahrzeuge würden zunehmend mit modernen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Was mit dem Parkassistenten beginne, führe über automatische Bremssysteme oder Stauassistenten schließlich hin zum vollautonomen Fahren, bei dem Insassen nicht mehr selbst eingreifen müssten bzw. könnten. Ähnlich ABS und ESP dürfte die Einführung neuer Assistenzsysteme insbesondere von Menschen mit "Benzin im Blut" skeptisch und mit Zweifeln an der Funktionsfähigkeit begleitet werden. Letztendlich sollte es aber nicht überraschen, wenn auch das autonome Fahren in einigen Dekaden aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben werde.Große Bedeutung für das autonom fahrende Auto hätten Kartendienstleister wie Google und Here, ohne die Roboterautos nicht denkbar wären. Um unabhängig über Kartenmaterial für das "Autonome Fahren" verfügen zu können, hätten die drei deutschen Automobil-Hersteller Daimler, BMW und Audi Ende 2015 zu gleichen Teilen den Karten-Dienstleister Nokia Here für insgesamt EUR 2,8 Mrd. übernommen. Im Jahr 2017 hätten asiatische Investoren 10% der Anteile an Here und der amerikanische Intel-Konzern sogar 15% erworben. Sowohl Google als auch das chinesische Unternehmen Baidu seien auf dem Gebiet des "Autonomen Fahrens" große Rivalen der etablierten Automobil-Hersteller.