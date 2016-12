ISIN Toshiba-Aktie:

JP3592200004



WKN Toshiba-Aktie:

853676



Ticker-Symbol Toshiba-Aktie:

TSE1



Kurzprofil Toshiba:



Die Toshiba Corporation (ISIN: JP3592200004, WKN: 853676, Ticker-Symbol: TSE1), gelistet im Nikkei 225, ist ein internationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz in Tokio. Das Unternehmen ist der siebtgrößte Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten weltweit. (30.12.2016/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Doepke, Volontär beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Toshiba-Aktie (ISIN: JP3592200004, WKN: 853676, Ticker-Symbol: TSE1) unter die Lupe.Der Aktienkurs des japanischen befinde sich seit der milliardenschweren Gewinnwarnung wegen Abschreibungen auf die Atom-Sparte im Sinkflug. Unklar sei, wie hoch die Kosten ausfallen würden. Erste Experten wollten sogar den Worst Case nicht ausschließen. Wegen der bestehenden Unsicherheiten über die Höhe der Abschreibung und die anschließende Finanzierung dieser sollten sich Investoren nicht die Finger an der optisch günstigen Toshiba-Aktie die Hände verbrennen. Nur hartgesottene Zocker könnten mit einem Stopp auf eine technische Gegenbewegung spekulieren, so Michael Doepke, Volontär beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.12.2016)Börsenplätze Toshiba-Aktie:2,37 EUR +6,23% (30.12.2016, 12:54)