Einen Bericht von Thomson Reuters mit einer aktuellen Einschätzung der beiden Euroland-Analysten der NORD/LB zur Geldpolitik der EZB finden Sie hier:



http://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-poll-idUSKBN169200?il=0



Die Gesamtauswertung von Thomson Reuters finden Sie hier:



http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Specialpackages/Forecaster%20Rankings%202016_1.pdf (07.03.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die beiden Euroland-Analysten der NORD/LB Norddeutsche Landesbank, Dr. Jens Kramer und Christian Lips, haben beim Thomson Reuters/StarMine-Ranking zur Treffsicherheit von volkswirtschaftlichen Prognosen für die Eurozone den ersten Platz belegt, so die NORD/LB Norddeutsche Landesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von der Nachrichtenagentur Thomson Reuters wurden die Prognosen von mehr als 60 Finanzinstituten für wichtige Konjunktur- und Finanzindikatoren untersucht. Nachdem die Volkswirte der NORD/LB für das Jahr 2015 bereits den fünften Platz belegen konnten, schnitten sie im Ranking für das vergangene Jahr als weltweit beste Prognostiker ab. Auf dem zweiten Platz folgten die Analysten des Finanzinstituts Market Securities mit Sitz in London, auf dem dritten Platz die Volkswirte der BHF Bank.