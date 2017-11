ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(17.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der von Tesla Inc. der Öffentlichkeit präsentierte Elektro-Sattelschlepper werde eine Reichweite von 500 Meilen haben. Nach Angaben des Unternehmens solle der LKW rund 290% günstiger sein als ein vergleichbarer mit Diesel betriebener LKW.Die Analysten von Robert W. Baird mutmaßen, dass die Skeptiker am Markt dem Unternehmen die lange Lieferzeit und fehlende Angaben zu Preisen ankreiden könnten. Investoren dürften sich aber zunächst auf die Model 3-Produktion fokussieren.Analyst Ben Kallo glaubt, dass Tesla’s Elektro-LKW das Potenzial habe den Markt aufzumischen. Etwaige Beiträge seien aber im Bewertungsmodell noch nicht berücksichtigt.Der zeitgleich vorgestellte neue Roadster verdeutliche die Innovationskraft des Unternehmens und sollte den Markenwert stärken.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:272,50 Euro +1,85% (17.11.2017, 15:54)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:270,93 Euro +2,06% (17.11.2017, 16:10)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 318,10 +1,79% (17.11.2017, 16:13)