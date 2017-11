Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

316,74 USD +1,75% (16.11.2017, 19:58)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden. Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.11.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit besonders großer Spannung haben Anleger dieses Mal den Quartalsbericht von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) erwartet, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schließlich habe der Elektroautobauer mit der Produktion des Mittelklasse-E-Autos Model 3 begonnen. Die Zahlen seien ernüchternd ausgefallen: Die hohen Kosten für das für den Massenmarkt gedachte Modell hätten den Konzern deutlich stärker als erwartet in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich sei in den drei Monaten per Ende September ein Verlust von 619 Mio. US-Dollar angefallen - der höchste Fehlbetrag, den die Kalifornier bislang in einem Quartal hätten verkraften müssen. Im Vorjahr sei noch ein Gewinn von 22 Mio. US-Dollar angefallen. Hingegen sei der Umsatz um knapp 30 Prozent auf 3,0 Mrd. US-Dollar geklettert, das sei mehr gewesen als von Analysten erwartet. Aber: Mit lediglich 260 hergestellten Fahrzeugen habe das Unternehmen seine Produktionsziele für das Model 3 massiv verfehlt.Tesla-Chef Elon Musk habe eingestehen müssen, dass seine Fertigungsziele nicht einzuhalten seien. Statt Ende des Jahres sollten nun erst spät im ersten Quartal 2018 die geplanten 5.000 Fahrzeuge pro Woche vom Band laufen. Doch viele Experten würden daran zweifeln, dass Musk selbst diesen Zeitplan einhalten können werde. Zudem seien die Zahlen bei den bisherigen Wachstumsträgern Model S und Model X enttäuschend ausgefallen. Vor allem die Gewinnspannen seien ernüchternd, habe Efraim Levy vom Analysehaus CFRA in einem Interview mit dem US-Finanzsender CNBC festgehalten. Selbst wenn Tesla langfristig Erfolg haben sollte, kurzfristig dürften die negativen Nachrichten anhalten, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2017)