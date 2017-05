Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 316,00 -0,26% (26.05.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(26.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Im Rahmen einer Aktienanalyse bleibt Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bei seiner Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer sind angesichts der bevorstehenden Model 3-Markteinführung der Ansicht, dass das Model 3 im Hinblick auf das Advanced Driver Assistance System (ADAS) von großer Bedeutung ist.Die Verkürzung der Lernzyklen hänge mit der Charakterisierung des Fahrverhaltens zusammen, wozu das hohe Volumen des Model 3 dienlich sei. Allerdings stecke die Verarbeitung der Daten und die Schaffung von Fahranwendungen noch in den Kinderschuhen.Sollte die Markteinführung des Model3 termingerecht über die Bühne gehen, dürften die Kosteneffektivität und die Zeit zum Lernen gewichtige Vorteile für Tesla Inc. darstellen, so das Fazit von Analyst Colin Rusch.Die Aktienanalysten von Oppenheimer bestätigen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse das Votum "perform".XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:283,15 Euro +1,54% (26.05.2017, 13:34)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:282,88 Euro +0,69% (26.05.2017, 14:03)