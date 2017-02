Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 278,82 -0,33% (16.02.2017, 15:58)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(16.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company reduzieren ihre Prognosen zu den durchschnittlichen Verkaufspreisen von Tesla Motors Inc. im vierten Quartal 2016, heben aber die Schätzungen für das laufende Quartal an. Damit werde dem Zeitpunkt der Autopilot-Verfügbarkeit Rechnung getragen.Seit der Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten habe der Aktienkurs mehr als 40% zugelegt und damit den Markt trotz einer durchwachsenen Nachrichtenlage weit hinter such gelassen. Investoren würden sich anscheinend stärker auf den Gigafactory-Hochlauf und die Model 3-Produktion fokussieren.Nichtsdestotrotz hält Analyst Jeffrey Osborne seine Investmentthese für intakt. Die Kosten würden weiter zunehmen und der Cash-Bedarf werde akut. Außerdem seien die Markterwartungen zu aggressiv.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:261,75 Euro -1,58% (16.02.2017, 15:39)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:261,69 Euro -0,75% (16.02.2017, 15:57)