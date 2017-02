Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 255,99 -6,41% (23.02.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (24.02.2017/ac/a/n)



Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Tesla Motors-Aktie sei es gestern etwas deutlicher nach unten gegangen. Jetzt befinde sich die Tesla Motors-Aktie sehr weit weg vom langfristigen Trend. Der Börsenexperte verweise aber auf den vorherigen steilen Anstieg bei der Tesla Motors-Aktie. Jetzt habe es zu viele schlechte Nachrichten am Markt gegeben, als dass der Kurs der Tesla Motors-Aktie das noch ignorieren könnte. Deswegen hätten jetzt einige Anleger Kasse gemacht und den Kurs der Tesla Motors-Aktie unter Druck gebracht.Das könnte sich nach Ansicht des Aktienprofis irgendwo im Bereich von 220 Euro auslaufen und wer dann Spaß an Tesla Motors hat und an diese Story glaubt, hat hier die Möglichkeit bei der Tesla Motors-Aktie wieder einzusteigen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.02.2017)