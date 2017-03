Kursziel

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 188 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 23.02.2017 215 Hold Deutsche Bank Rod Lache 23.02.2017 368 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 23.02.2017 300 Buy Guggenheim Securities Robert Cihra 24.02.2017 155 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 24.02.2017 240 Sell CFRA Research Efraim Levy 24.02.2017 314 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 24.02.2017 305 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 27.02.2017 185 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 27.02.2017

Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

237,11 Euro -0,28% (02.03.2017, 18:29)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 248,65 -0,55% (02.03.2017, 18:15)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.03.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 155 oder 368 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors hat am 22. Februar seine Quartalszahlen präsentiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Robert W. Baird, Ben Kallo, in seiner Tesla Motors-Aktienanalyse vom 23.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und gleichzeitig zum Kauf des Titels geraten. Das Kursziel wurde von 338,00 auf 368,00 USD angehoben. Die Umsatzerwartungen an Tesla Inc. seien im Dezember-Quartal übertroffen worden. Aufgrund der Übernahmekosten für SolarCity habe das Unternehmen aber auf der Gewinnebene die Prognose verfehlt. Mit dem Produktionshochlauf für das Model 3 liege Tesla im Plan. Solange bis das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus dem Weg geräumt habe, könnte nach der jüngsten Kursrally zunächst eine Atempause anstehen, so der Analyst. Nichtsdestotrotz werde Anlegern zu einem Kauf des Titels geraten.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von Cowen and Company. Jeffrey Osborne, Aktienanalyst von Cowen and Company, bestätigt in einer Aktienanalyse von 24.02.2017 das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD. Tesla Inc. sei in der Lage gewesen, die Konsensprognosen für das vierte Quartal zu übertreffen, da der Markt keine SolarCity-Ergebnisse berücksichtigt habe. Die Verschuldung steige infolge des Model 3-Produktionshochlaufs an. Die Vorhaben des Managements im Hinblick auf die Fertigstellung der Gigafactory zusammen mit anderen Initiativen könnte den Cash-Bedarf nach Ansicht der Analysten von Cowen and Company auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre auf rund 25 Mrd. USD steigen lassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick: