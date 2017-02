Kursziel

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 160 Sell UBS Colin Langan 16.02.2017 155 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 16.02.2017 338 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 09.02.2017 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 01.02.2017 188 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 20.01.2017 305 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 19.01.2017

Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

258,95 Euro +0,88% (20.02.2017, 20:16)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 272,23 +1,22% (17.02.2017)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.02.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 155 oder 338 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors wird am 22. Februar seine Quartalszahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Robert W. Baird, Ben Kallo, in seiner Tesla Motors-Aktienanalyse vom 09.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und gleichzeitig zum Kauf des Titels geraten. Das Kursziel von 338,00 USD wurde bestätigt. Um einer gestiegenen Zuversicht in die Auslieferungszahlen Rechnung zu tragen, erhöhe der Analyst seine Schätzungen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017. Investoren sollten sich auf die Zeit nach der SolarCity-Integration und den Model 3-Hochlauf konzentrieren. Anleger sollten sich bereits im Vorfeld positiver Ereignisse positionieren. Kurzfristige Volatilitäten beim Aktienkurs sollten als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden. Der Analyst sei von einer Outperformance des Model 3 gegenüber den Wettbewerbern überzeugt. Zusammen mit der Gigafactory errichte Tesla Motors Inc. signifikante Barrieren für die Konkurrenz.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von Cowen and Company. Jeffrey Osborne, Aktienanalyst von Cowen and Company, bestätigt in einer Aktienanalyse von 16.02.2017 das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD. Der Analyst reduziere seine Prognosen zu den durchschnittlichen Verkaufspreisen von Tesla Motors Inc. in Q4, hebe aber die Schätzungen für das laufende Quartal an. Damit werde dem Zeitpunkt der Autopilot-Verfügbarkeit Rechnung getragen. Seit der Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten habe der Aktienkurs mehr als 40% zugelegt und damit den Markt trotz einer durchwachsenen Nachrichtenlage weit hinter sich gelassen. Investoren würden sich anscheinend stärker auf den Gigafactory-Hochlauf und die Model 3-Produktion fokussieren. Nichtsdestotrotz hält der Analyst seine Investmentthese für intakt. Die Kosten würden weiter zunehmen und der Cash-Bedarf werde akut. Außerdem seien die Markterwartungen zu aggressiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:258,30 Euro +2,91% (20.02.2017, 17:35)