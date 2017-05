ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.05.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie kann sich verzehnfachen?! AktienanalyseLangfristig sehr optimistisch bleibt Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Vor einigen Tagen habe sich Elon Musk zu seiner Aktie geäußert und gesagt, dass die Tesla-Aktie wirklich schon teuer bewertet sei und dass da einiges an Vorschusslorbeeren drin sei. Tesla sei tatsächlich teurer als z. B. Ford oder General Motors. Laut dem Börsenexperten sei die Bewertung der Tesla-Aktie aber vollkommen gerechtfertigt.Jetzt konsolidiere die Tesla-Aktie. Ein größerer Kursrücksetzer sei nach Ansicht des Aktienprofis durchaus möglich.Von jetzt ab auf Sicht von sieben bis acht Jahren kann sich die Tesla-Aktie aber verzehnfachen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.05.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:273,90 Euro -0,33% (23.05.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:273,29 Euro -1,04% (23.05.2017, 17:53)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 307,448 -0,94% (23.05.2017, 17:43)