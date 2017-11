Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden. Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.11.2017/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor einer Woche habe Elon Musk den ersten Elektro-LKW von Tesla vorgestellt. Die Reichweite und Leistungsdaten seien beeindruckend. Nun seien auch die Preise für den Tesla Semi veröffentlicht worden. Zudem habe Musk seine Wette mit der australischen Regierung gewonnen. Die weltgrößte Batterie mit einer Kapazität von 100 Megawatt stehe nun in Australien.Trotz der guten Neuigkeiten gebe es weiterhin Lieferengpässe des Model 3. Musk müsse schnellstmöglich die Produktion zum Laufen bringen, um Verluste zu begrenzen, so Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2017)