ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.06.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Überraschende Kursdynamik! Bei Rücksetzern einsteigen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Einstieg in die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. Kursrücksetzer abzuwarten.Es sei zuletzt eine Meldung gekommen, dass Toyota schon Ende 2016 alle Anteile abgestoßen habe - man sei jetzt raus bei Tesla. Der Aktienprofi stelle fest, dass Tesla seinen Weg alleine und sehr erfolgreich gehe.Dass die Tesla-Aktie wieder ein neues Allzeithoch generiert habe, überrasche den Börsenexperten selber. Überraschend sei die Dynamik, die der Kurs der Tesla-Aktie entwickle: Die Tesla-Aktie steige nämlich auch an schwachen Tagen - sie steige fast täglich. Langsam werde dem Aktienprofi auch ein bisschen angst und bange, denn langsam werde eine Korrektur angesagt.Wer die Tesla-Aktie hat, sollte sie behalten und mit dem Einstieg sollte man auf einen Rücksetzer warten, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.06.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:314,10 Euro -0,38% (07.06.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,95 Euro +0,18% (07.06.2017, 09:25)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 352,85 +1,59% (06.06.2017, 22:00)