ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.05.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, nimmt in einer Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) auf.Das Q1-Zahlenwerk weise die typischen Merkmale eines Unternehmens in der Wachstumsphase auf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Tesla habe sich in den letzten Jahren mit seinen hochwertigen und innovativen Produkten v.a. in den USA einen Markennamen aufbauen. Der US-Elektroautobauer stehe allerdings mit dem Modell 3, das im zweiten Halbjahr 2017 auf den Markt kommen solle, am Scheideweg. Einerseits erschließe sich Tesla neue Kundengruppen und könne damit dringend benötigte Skaleneffekte realisieren, andererseits könnten neuerliche Produktions-/Lieferverzögerungen die Kaufeinteressenten verschrecken. Kritisch bleibe, ob sich Tesla auf dem chinesischen Markt nachhaltig etablieren könne. Den integrierten Werstschöpfungsansatz halte Diermeier in der aktuellen Markt- und Unternehmensphase für vorteilhaft.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse die Tesla-Aktie mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 350 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 30.05.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:290,90 Euro -0,21% (30.05.2017, 13:14)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,77 Euro -0,50% (30.05.2017, 13:16)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 325,14 +2,62% (29.05.2017, 22:00)