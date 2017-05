ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.05.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Pessimismus von Morgan Stanley nicht nachhvollziehbar - Langfristig steigende Kurse erw.! AktienanalyseLangfristig optimistisch bleibt Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Tesla-Aktie habe nach einer Analyse von Morgan Stanley nachgegeben. Morgan Stanley gelte als Tesla-Optimist, aber jetzt sei das Kursziel von Morgan Stanley in Höhe von 305 USD erreicht und sogar übertroffen worden. Morgan Stanley habe das Kursziel bestätigt und die Tesla-Aktie logischerweise von "kaufen" auf "gleich gewichten" heruntergestuft. Sonst hätte man das Kursziel erhöhen müssen. Man habe das mit einer sehr düsteren Prognose für das Model 3 begründet. Man erwarte in diesem Jahr noch einige Tausend Verkäufe und im nächsten Jahr nur 90 Tausend. Es gebe Analysten, die das Dreifache erwarten würden. Maydorn verstehe nicht, woher der Pessimismus von Morgan Stanley auf einmal komme. Es hänge viel davon ab, ob Tesla die Produktion im Sommer fertig hinbekomme.Der Aktienprofi habe schon oft gesagt, dass nach dem starken Anstieg der Tesla-Aktie in den letzten Monaten eine Korrektur jederzeit möglich sei.Das ändert aber nichts an der Einschätzung von Alfred Maydorn, dass die Tesla-Aktie langfristig noch viel weiter steigen kann, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.05.2017)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:284,90 Euro -0,37% (17.05.2017, 11:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:285,00 Euro -0,82% (17.05.2017, 10:51)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 317,01 +0,36% (16.05.2017, 21:59)