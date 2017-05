ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.05.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Neues Rekordhoch bringt neues Kaufsignal! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht in einer aktuellen Aktienanalyse ein neues Kaufsignal bei der Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Tesla-Aktie sei gestern auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das möge jetzt vor dem Produktionsstart von Model 3 ein paar Anleger noch reinziehen. Der Börsenexperte erinnere daran, dass sich die Zahl der freihandelbaren Tesla-Aktien in Grenzen halte. Sehr viele Stücke lägen in Händen institutioneller Anleger, die einen ganz anderen Anlagehorizont hätten. Sie seien nicht bereit, auf kurzfristige Entwicklung zu reagieren, sondern sie würden jetzt abwarten, ob Elon Musk die vollmündigen Ankündigungen für das laufende und kommende Jahr halten könne. Man sollte das also laut dem Aktienprofi im Hinterkopf behalten.Mit dem neuen Rekordhoch hat die Tesla-Aktie ein neues Kaufsignal generiert - die Ampeln stehen somit weiter auf Grün, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.05.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:299,00 Euro +0,64% (31.05.2017, 13:12)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:299,65 Euro +0,05% (31.05.2017, 13:27)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 335,10 +3,06% (30.05.2017, 22:00)