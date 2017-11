WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(09.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) aus.Nach einer Fahrt mit dem Model 3 geht Instinet-Analyst Romit Shah davon aus, dass Tesla Inc. auf lange Zeit hin alle produzierten Model 3 auch verkaufen könne. Der adressierbare Markt sei vielleicht größer als es bei den Modellen von BMW’s 3er Reihe, der Mercedes C-Klasse und dem AUDI A4 der Fall sei.Romit Shah vergleicht die Passion für ein Model 3 mit dem iPhone von Apple. Der Erfolg von Apple beruhe darauf, dass die Welt vom Computer auf ein Smartphone umgestiegen sei und das Unternehmen das beste Produkt angeboten habe. Heute sei es im Hinblick auf den herkömmlichen Verbrennungsmotor ähnlich. Tesla biete einfach die besten Elektroautos an. Wenn Tesla die operativen Probleme überwinden könne, dürfte das Umsatzwachstum und die Free Cash flows beispiellos sein.Die Aktienanalysten von Instinet bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 500,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:258,75 Euro -0,79% (09.11.2017, 17:05)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:258,39 Euro -1,57% (09.11.2017, 17:15)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 300,00 -1,44% (09.11.2017, 17:23)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014