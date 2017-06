ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.06.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Kurzfristig schon zu viel des Guten - Bei Kursrücksetzern einsteigen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Einstieg in die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) Kursrücksetzer abzuwarten.Die Tesla-Aktie erreiche seit fünf Tagen jeden Tag ein neues Allzeithoch. Es gebe laut dem Aktienprofi keine neuen Kurstreiber. Der einzige Grund könnte sein, dass sich immer mehr die Meinung durchsetze, dass Tesla die Produktion für das Model 3 doch rechtzeitig beginne und somit in diesem Jahr ordentlich Autos ausgeliefert werden könnten. Hinzu komme, dass immer noch viele bei der Tesla-Aktie auf fallende Kurse spekulieren würden und somit auf der falschen Seite lägen. Je weiter die Tesla-Aktie steige, desto mehr müssten sie sich eindecken und kaufen, was den Kurs noch weiter nach oben treibe. Mittlerweile sei es kurzfristig zu viel des Guten, so der Börsenexperten zur Tesla-Aktie. Langfristig sei bei der Tesla-Aktie noch viel Luft nach oben: Auf Sicht von sieben oder acht Jahren dürfte sich die Tesla-Aktie sogar verzehnfachen.Wer die Tesla-Aktie habe, sollte sie behalten.Wer bei der Tesla-Aktie nicht engagiert ist, sollte jetzt nicht investieren, sondern Kursrücksetzer abwarten, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:304,20 Euro +0,51% (01.06.2017, 17:28)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:304,12 Euro +0,08% (01.06.2017, 17:39)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 341,59 +0,17% (01.06.2017, 17:29)