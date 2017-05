WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Toni Sacconaghi vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Analyst Toni Sacconaghi weist darauf hin, dass seine eigenen Erfahrungen als Kunde von Tesla Inc. im Hinblick auf die Lieferung eines Model X im letzten Sommer nicht gut gewesen seien. Viele Kunden seien zwar euphorisch wenn es um die Interaktion mit dem Unternehmen gehe. Rückschläge bei der Kundenerfahrung im Zuge der Markteinführung des Model 3 könnten aber für ein schlechteres Image sorgen.Käufer des Model 3 würden sich von den Besitzern eines Model X oder S erheblich unterscheiden und dürften eine niedrigere Toleranzschwelle haben wenn es um Unsicherheiten beim Liefertermin oder lange Wartezeiten für Servicetermine gehe. Das Vertriebs- und Servicenetz von Tesla komme bereits an seine Grenzen. Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co glauben, dass Tesla in den nächsten beiden Jahre beim Service Probleme haben werde mit dem steigenden Autovolumen Schritt zu halten. Enttäuschungen bei Kunden könnten zu Stornierungen führen und Kratzer beim Markennamen hinterlassen.Die Aktienanalysten von Sanford C. Bernstein & Co bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "market perform"-Votum sowie das Kursziel von 250,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:274,05 Euro -2,32% (22.05.2017, 16:48)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:273,95 Euro -1,23% (22.05.2017, 17:01)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 308,29 -0,82% (22.05.2017, 17:07)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014