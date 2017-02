ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(24.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Tesla Inc. sei in der Lage gewesen die Konsensprognosen für das vierte Quartal zu übertreffen, da der Markt keine SolarCity-Ergebnisse berücksichtigt habe. Die Verschuldung steige infolge des Model 3-Produktionshochlaufs an.Die Vorhaben des Managements im Hinblick auf die Fertigstellung der Gigafactory zusammen mit anderen Initiativen könnte den Cash-Bedarf nach Ansicht der Analysten von Cowen and Company auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre auf rund 25 Mrd. USD steigen lassen.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:237,55 Euro -2,60% (24.02.2017, 15:09)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,45 Euro -1,42% (24.02.2017, 15:24)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 252,00 -1,56% (24.02.2017, 15:25, vorbörslich)