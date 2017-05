ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Bullen-These basiere auf dem Szenario, dass Tesla Inc. sich anschicke zum nächsten Amazon.com oder Apple zu avancieren. Die Analysten von Morgan Stanley fragen sich aber, ob die damit verbundenen Risiken vom Aktienkurs ausreichend reflektiert werden?Viel größere und auch finanzstärkere Konkurrenten dürften ihre Strategien im Hinblick auf das Transportwesen und die Mobilität vorstellen.Analyst Adam Jonas schätzt zudem, dass Tesla bis Ende 2019 auf US-GAAP-Basis Verluste schreiben werde. Im laufenden Jahr könnte sich der Kapitalverzehr auf 3,1 Mrd. USD belaufen und damit höher ausfallen als bislang mit 2,3 Mrd. USD befürchtet. Abgesehen davon seien die Erwartungen an die Model 3-Markteinführung in den letzten vier Monaten gestiegen.Die Analysten von Morgan Stanley setzen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum von "overweight" auf "equal-weight" zurück, halten aber am Kursziel von 305,00 USD fest.