Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (22.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Abschluss der Akquisition von Rubik: Temenos sollte von seinem Größenzuwachs in Schlüsselbereichen des australischen Markts profitieren können, da dieser doch mittelfristig ein CAGR von 8% aufweisen dürfte.Das Software-Lizenzwachstum werde nun auf 15 bis 20% bzw. USD 287 bis 300 Mio. geschätzt (statt 276 bis 288, VontE: 292, K: 284), der Umsatzzuwachs auf 10 bis 13% bzw. USD 682 bis 704 Mio. (667 bis 689, VontE: 695, K: 686). Die bereinigte EBIT-Prognose bleibe unverändert. Die Akquisition werde den bereinigten EPS 2018 um 3% erhöhen.Die Akquisition von Rubik stärke Temenos‘ Stellung auf dem attraktiven australischen Bankingsoftware-Markt und eröffne neue Cross-Selling-Möglichkeiten.Börsenplätze Temenos-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:81,147 EUR -0,85% (22.05.2017, 09:40)