Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

9,863 EUR (19.05.2017)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (19.05.2017/ac/a/a)

Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsanbieters Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der spanische Konzern habe mit den Q1-Zahlen den Wachstumstrend verfestigt, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Zwar seien wesentliche Wachstumsanteile auf Währungseffekte entfallen, aber auch organisch habe eine Verbesserung erzielt werden können. Die Entwicklung in Spanien verlange allerdings nachGegenmaßnahmen, zumal der Trend beim Konkurrenten Orange mit deutlichen Umsatzsteigerungen in diesem Markt in die entgegengesetzte Richtung zeige. Dieses Problem sollte jedoch in den Griff zu bekommen sein. Wir bleiben bei unserer "Kaufen"-Empfehlung mit Kursziel EUR 12,50.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 Euro. (Analyse vom 18.05.2017)XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:9,90 EUR +1,33% (19.05.2017, 08:30)