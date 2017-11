Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von Analyst Mike McCormack von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Mike McCormack,, Aktienanalyst bei Jefferies & Co, die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin zu kaufen.Bei einer Gesprächsrunde mit dem Management von T-Mobile US Inc. sei es u.a. um die Themen Wettbewerb im Mobilfunkmarkt, Preise und Aktienrückkäufe gegangen.Die Zunahme der Portierungswünsche am Anfang des Quartals reflektiere die Markenstärke von T-Mobile US und das ansprechende Produktangebot. Analyst Mike McCormack weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass im Schlussquartal vor allem den letzten Tagen eine hohe Bedeutung zukomme, so dass die Trends im Verlauf des Quartals von weniger Relevanz seien.Die T-Mobile US-Aktie bleibe angesichts der attraktiven Wachstumsperspektiven und der Chance auf beträchtliche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre ein Top Pick.