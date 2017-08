Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

14,611 EUR +1,81% (16.08.2017, 10:41)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.08.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Das operative Zahlenwerk für Q3 2016/17 (30.06.) sei vor allem durch den Ostertermin (April 2017 (Q3 2016/17) vs. März 2016 (Q2 2015/16)) geprägt gewesen. Es habe leicht über den Erwartungen gelegen (u.a. bereinigtes EBITA: +38% auf 222 (Vj.: 161) Mio. Euro; bereinigt um Ostern/Wechselkurse: +19% y/y). Das Nettoergebnis habe die Analysten-Prognose deutlich übertroffen. Durch die Desinvestitionen (Travelopia, Hapag-Lloyd) habe TUI per Ende Juni 2017 eine Nettoliquidität (234 Mio. Euro) ausweisen können. Es biete finanziellen Spielraum für die Umsetzung der Konzernstrategie, die der Analyst für sinnvoll erachte.Der Ausblick für 2016/17 sei im Rahmen des Q3-Berichts teilweise erhöht worden (u.a. Umsatz, Nettofinanzposition; bestätigt: währungsbereinigter Anstieg des bereinigten EBITA von mindestens 10% y/y). Die Buchungssituation sowohl für das Sommerprogramm 2017 als auch für das Winterprogramm 2017/18 stelle sich als erfreulich dar. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2016/17e: 0,92 (alt: 0,76) Euro; EPS 2017/18e: 1,12 (alt: 1,07) Euro). Er sehe den Konzern auf Kurs, seine Ziele bis 2018/19 zu erreichen.Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:14,64 EUR +1,24% (16.08.2017, 10:35)