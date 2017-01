ISIN TORNOS-Aktie:

CH0011607683



WKN TORNOS-Aktie:

632630



Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TNSN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TOHN



Kurzprofil TORNOS:



TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (11.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN).Das unveränderte Umfeld in der Werkzeugmaschinenindustrie bedeute, dass die Kunden noch immer nur zögerlich investieren würden. Das treffe insbesondere auf Mehrspindelmaschinen der oberen Preisklasse zu, wie sie in der Automobil- und Luxusgüter-/Uhrenindustrie zum Einsatz kämen.Der Analyst senke seine Schätzwerte für GJ16 daher um -7%, passe die Werte für das Folgejahr aber nur minimal an, da die angestaute Nachfrage im GJ17 spürbar werden dürfte. Als nächsten Kursimpuls sehe er die Auftrags- und Umsatzzahlen 2016 am 24. Januar.Trotz beträchtlicher Anstrengungen, die Gewinnschwelle zu erreichen, dürfte die schleppende Nachfrage nach hochwertigen Mehrspindelmaschinen TORNOS weiterhin belasten. Nach den getroffenen Sparmaßnahmen müsse sich nun auch das Auftragsvolumen wieder erholen, um dem Aktienkurs neuen Schwung zu verleihen.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "hold"-Rating für die TORNOS-Aktie und das Kursziel von CHF 3,40. (Analyse vom 11.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,177 EUR +3,38% (11.01.2017, 08:03)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:CHF3,46 (10.01.2017)