XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

17,59 EUR -1,35% (31.01.2017, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

17,57 EUR -1,15% (31.01.2017, 16:36)



ISIN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

DE000A12B8Z4



WKN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

A12B8Z



Ticker-Symbol TLG IMMOBILIEN-Aktie:

TLG



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. März 2016 betrug der Immobilienwert (Fair Value) EUR 1,865 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 17,64 zum Stichtag. (31.01.2017/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienunternehmens TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) von EUR 18,50 auf EUR 18,00.Das Unternehmen habe am gestrigen Abend eine Barkapitalerhöhung um rund 10% unter Ausschluss von Bezugsrechten erfolgreich durchgeführt. Mit der Privatplatzierung von 6,7 Millionen neuen Aktien an institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens habe sich das Grundkapital auf EUR 74,2 Millionen erhöht. Auf Basis des Ausgabepreises von EUR 17,20 je Aktie habe TLG IMMOBILIEN einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 116 Mio. erzielen können.Die Immobiliengesellschaft sei in den letzten beiden Jahren kräftig gewachsen und habe den Wert ihres Immobilienportfolios auf über EUR 2 Mrd. steigern können. Mit der Ausdehnung ihres traditionellen Geschäftsgebietes von den neuen Bundesländern auf das gesamte Bundesgebiet würden sich für TLG IMMOBILIEN neue Wachstumschancen ergeben. Um diese nutzten zu können, habe der Gewerbeimmobilieninvestor zusätzliche Eigenmittel benötigt, die nun mittels einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zu einem guten Preis von EUR 17,20 je Aktie problemlos und schnell hätten eingesammelt werden können.Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie: