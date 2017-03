Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

12,499 EUR -2,11% (06.03.2017, 18:26)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (06.03.2017/ac/a/d)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andre Remke von der Baader Bank:Andre Remke, Aktienanalyst der Baader Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem abgeschlossenen Kauf von 1.441 Wohnungen in Brandenburg sein Anlagevotum für die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF).Die letzte Transaktion dürfte noch nicht im Ergebnisausblick (FFO) der Immobiliengesellschaft berücksichtigt sein, so der Analyst. FFO-Wachstum und die Dividendenrendite seien weiterhin attraktiv, jedoch schon im Aktienkurs eingepreist.Andre Remke, Aktienanalyst der Baader Bank, hat sein Rating für die TAG Immobilien-Aktie bei "hold" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. (Analyse vom 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:12,74 EUR +0,20% (06.03.2017, 17:35)