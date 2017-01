ISIN Symrise-Aktie:

Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2015 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013 wurde Symrise von der DQS als so genanntes "Grünes Unternehmen" zertifiziert. (26.01.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktie im Seitwärtstrott - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) aus dem MDAX hat in den vergangenen Jahren fleißig eingekauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Derzeit allerdings halte das Unternehmen die Füße still. Die Preise seien im Eimer, so Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram. Die mittelfristigen Ziele stünden aber. Demnach strebe Symrise weiterhin ein jährliches Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent an. Die EBITDA-Marge solle in einer Bandbreite zwischen 19 und 22 Prozent liegen.Faktum sei: Symrise befinde sich seit Jahren auf Wachstumskurs. Der Konzern profitiere vor allem vom steigenden Wohlstand in den Schwellenländern. Aber auch der Trend zu mehr Gesundheit in den Industrienationen fördere die Nachfrage nach Aromen. Dabei könne der Konzern auf ein in der Branche besonders breites Produktspektrum zurückgreifen. Von Tiernahrungszusätzen bis hin zu funktionalen Inhaltsstoffen - mit rund 30.000 Produkten würden die Holzmindener die komplette Klaviatur der Riech- und Geschmacksstoffe beherrschen.Auch Aktionäre kämen bei Symrise nicht zu kurz. Der Konzern habe seine Dividende immer gehalten oder erhöht, zuletzt auf 0,80 Euro je Aktie. Ein bisschen mehr Fantasie würde der Symrise-Aktie derzeit aber gut tun. Nach dem im August erreichten Rekordhoch bei gut 68 Euro waren die Papiere von Symrise schnell wieder in den seit nunmehr Anfang 2015 bestehenden Seitwärtstrott zwischen rund 55 und 61 Euro zurückgefallen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2017)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie:57,23 EUR +0,05% (26.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie57,114 EUR -0,22% (26.01.2017, 17:57)