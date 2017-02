SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

348,00 CHF -1,75% (03.02.2017, 15:44)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 36.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2015 betrug der Nettoumsatz 8,451 Milliarden Schweizer Franken (2014: 8,709), der Nettogewinn 1,119 Milliarden Schweizer Franken (2014: 1,416). (03.02.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz des Schweizer Uhrenherstellers Swatch 2016 um 10,6% auf 7,55 Mrd. CHF (Konsenserwartung 7,74 Mrd. CHF) bzw. um 10,8% bei konstanten Wechselkursen gesunken. Das EBIT (Betriebsergebnis) sei um 44,5% auf 805 Mio. CHF (Konsenserwartung 865 Mio. CHF) eingebrochen, wodurch sich die operative Marge auf 10,7% (-650 Basispunkte) verringert habe. Der Nettogewinn sei um 47% auf 593 Mio. CHF gesackt. Für das Geschäftsjahr 2016 schlage Swatch eine Kürzung der Dividende je Aktie um 10% auf 6,75 CHF vor.Swatch habe früher als angekündigt Rahmendaten für 2016 vorgelegt. Diese seien wie erwartet schwach ausgefallen, hätten aber noch unter den Markterwartungen gelegen. In Anbetracht des Zahlenwerks sei die Dividendenkürzung nicht unerwartet gekommen, sei aber auch stärker als befürchtet ausgefallen.Nach dem extrem schwachen letzten Jahr liege der Fokus klar auf den Aussichten. Hier habe sich Vorstandschef Hayek zuversichtlich gegeben: "Die Verkaufszahlen der letzten Monate zeigen insbesondere in Asien und im Mittleren Osten wieder steigende Umsätze (auch im Luxussegment) so dass für das Jahr 2017 in Lokalwährung wieder mit einem gesunden Wachstum zu rechnen ist". Der Monat Januar sei positiv gestartet. So hätten in Großbritannien, den USA sowie Mainland China deutliche Umsatzzuwächse erreicht werden können. Der Rest Europas sei gemischt verlaufen (Frankreich stabil, Deutschland mit Rückgang), Japan stabil, der wichtige Markt Hong Kong habe einen leichten Rückgang verbucht. Hayek hoffe 2017 ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen von 7 bis 9% erreichen zu können.Es sollte dabei jedoch berücksichtigt werden, dass Hayek eher zum Optimismus neige und sich in den letzten Jahren zu Jahresbeginn oftmals positiv geäußert habe. So auch Anfang 2016, als er 5% Umsatzwachstum prognostiziert habe. Von dem niedrigen Ausgangsniveau dürfte es nun zu einer Absatzerholung und damit verbunden deutlichen Gewinnverbesserung kommen. Doch sei die Erholung nach dem auf Hoffnung basierten Kursanstieg nach Erachten des Analysten bereits im Aktienkurs eingepreist. Aufgrund dessen hätten sie die Aktie Mitte Januar auf "halten" reduziert.Börsenplätze Swatch Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:325,038 EUR -2,17% (03.02.2017, 15:44)