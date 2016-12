Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (28.12.2016/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Im Jahr 2016 hätten sich die Preise für die meisten Agrarrohstoffe an den wichtigsten Handelsplätzen erholt. Im Jahr 2017 bestünden gute Chancen, dass sich die Konjunktur auf den großen - und damit für die Nahrungsmittelkonzerne wichtigen - Absatzmärkten erhole. Dies betreffe vor allem Brasilien, wo die anziehenden Devisenkurse bereits eine Rückkehr des Vertrauens internationaler Investoren signalisieren würden. Auch in China habe die Konsumnachfrage in Q3 bereits wieder spürbar angezogen. Der höhere Ölpreis stimuliere die Nachfrage in Russland und dem Nahen Osten.Da sich mehrere belastende Momente im Jahresverlauf abschwächen und sich aufgrund der US-Dollarstärke positive Währungseffekte für die europäischen Konzerne abzeichnen würden, sei sukzessive mit besseren Quartalszahlen zu rechnen. Dividendenrenditen von rund 3% würden die Attraktivität des Sektors aus Anlegersicht zusätzlich erhöhen. Rahlf bleibe bei seiner neutralen Einschätzung für den Nahrungsmittelsektor.