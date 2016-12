Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

41,17 EUR +3,40% (22.12.2016, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

41,229 EUR +3,46% (22.12.2016, 11:41)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Köln (www.aktiencheck.de) - Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) hat auf Grundlage der guten Geschäftsergebnisse und einer verbesserten Bonität den Kreditrahmen gegenüber der alten Vereinbarung um weitere 120 Millionen von 480 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöht und gleichzeitig seine Konditionen weiter verbessert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ströer rechnet mit einer langfristigen Reduzierung der Finanzierungskosten um rund 1 Million Euro pro Jahr.Zudem besteht die Möglichkeit bei Bedarf das Kreditvolumen um zusätzliche 100 Millionen Euro auszuweiten. Auch dieses Mal war das anvisierte Kreditvolumen deutlich überzeichnet. Die Laufzeit der Konsortialkreditlinie beträgt 5 Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere zwei Jahre. Die Dokumentation wurde an den Investment Grade Status der Ströer Gruppe angepasst."Wir freuen uns sehr, dass wir die günstigen Marktbedingungen nutzen konnten, um unseren finanziellen Spielraum langfristig auszuweiten und die Dokumentation an ein Investment Grade Unternehmen anzupassen." sagt CFO Dr. Bernd Metzner. Ströer berichtet seine vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 am 22. Februar 2017.Über Ströer:Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com.Börsenplätze Ströer-Aktie: