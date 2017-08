ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (14.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie zeigt sich überraschend stark! ChartanalyseBis November 2011 folgte das Wertpapier von Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) einem sehr steilen Aufwärtstrend und konnte sich bis auf ein Verlaufshoch von 64,49 Euro hocharbeiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend habe eine mittelfristige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von 34,25 Euro eingesetzt, wodurch auch der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis getestet worden sei. Ende Dezember letzten Jahres sei schließlich eine erneute Aufwärtsbewegung gestartet, die lediglich auf das Niveau von 58,59 Euro aufwärts gereicht habe. Nur wenig später sei der Trendkanal verlassen und eine zwischengeschaltete Konsolidierung auf die Marke von 51,18 Euro abgespielt worden. Erstaunlicherweise habe sich Ströer an dieser Stelle recht schnell wieder stabilisiert und steige nun zielstrebig zu den aktuellen Jahreshochs an. Ein Ausbruch darüber dürfte daher frisches Aufwärtspotenzial entfalten und ist bestens für ein kurzfristiges Long-Investment geeignet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.08.2017)Börsenplätze Ströer-Aktie:58,64 EUR +4,10% (14.08.2017, 14:44)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:58,491 EUR +3,94% (14.08.2017, 14:57)