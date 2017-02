Paris (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist das Thema Unsicherheit omnipräsent und heiß diskutiert, vor allem diesseits des Atlantiks, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ähnlich "unaufgeregt" stelle sich die Lage an den US-Aktienmärkten dar. So hätten die US-Börsianer auf ihren neuen Präsidenten Donald Trump ausgesprochen "cool" reagiert und eifrig Vorschusslorbeeren verteilt. Die Aussicht auf Konjunkturprogramme, Steuersenkungen und Deregulierung diverser Branchen hätten den wichtigsten US-Aktienindices 2017 allesamt neue Rekordhochs beschert. Obwohl Protektionismus und drohende Handelskriege normalerweise nicht gerade als Kaufargumente für Aktien gelten würden, seien börsentechnische Risikoindikatoren bislang noch nicht angesprungen. Dies lasse sich besonders gut am VIX ablesen, der das Risiko der 500 bedeutendsten US-Aktien (S&P 500) widerspiegle und aktuell bei lediglich 11,5 Prozent notiere. Nur zur Erinnerung: 2016 habe sein Jahreshoch noch bei über 28 Prozent gelegen und 2015 habe das Risikobarometer zeitweise sogar über 40 Prozent notiert. Nun dürften Investoren gespannt sein, ob sich die gegenwärtige Lethargie als Ruhe vor dem Sturm erweisen werde.Eines dürfte dabei relativ sicher sein. Die oben erwähnten Volatilitätsindices würden erst dann kräftig anziehen, wenn die Aktienmärkte zu einer rasanten Talfahrt ansetzen sollten. Diesen Schluss lege zumindest die Erfahrung vergangener Jahre nahe. Während nämlich Aufwärtstrends normalerweise in geordneten Bahnen und somit relativ unaufgeregt verlaufen würden, sei bei einem massiven Ausverkauf eher das Gegenteil der Fall. Eine niedrige Volatilität werde häufig als Indiz gesehen, dass klassische Optionsscheine - sowohl Calls als auch Puts - aus bewertungstechnischer Sicht als preiswert bezeichnet würden. Richtig Freude dürfte ein Anziehen der Volatilität aber in erster Linie den Besitzern von Put-Optionsscheinen bereiten. Weniger risikofreudige Anleger dürften sich aber ebenfalls freuen, schließlich böten zum Beispiel Discount Zertifikate in volatileren Zeiten höhere Rabatte und damit attraktivere Renditechancen. Ob oder wann diese Zeiten kommen würden, sei natürlich relativ unsicher. (10.02.2017/ac/a/m)