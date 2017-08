Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:

491,429 EUR +2,78% (17.08.2017, 09:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

CHF 591,00 +7,95% (17.08.2017, 09:49)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (17.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Der Konzernumsatz sei in Q2 org. um 13,8% und aquisitionsbedingt um 2,7% gestiegen und übertreffe damit sowohl die Analystin- wie die Konsensprognose. Dabei hätten die org. Wachstumsraten in sämtlichen Regionen höher gelegen als von der Analystin veranschlagt. Während alle Geschäftsbereiche zweistellig hätten zulegen können, hätten die Implantate in H1 als Hauptwachstumsmotor fungiert.Die Bruttomarge habe sich in H1 auf 76,9% (VontE: 78,0%, K: 78,0%) belaufen, darin enthalten seien mit der Akquisition von Medentika verbundene Einmalkosten von CHF 2 Mio. Die ausgewiesene EBIT-Marge habe bei 25,4% gelegen (VontE: 25,0%, K: 25,6%). Dem Reingewinn sei ein einmaliger Bewertungsgewinn (Medentika) von CHF 25 Mio. zugutegekommen.Der Investitionsaufwand habe sich mit CHF 33 Mio. mehr als verdoppelt, eine Folge des Ausbaus der Fertigungskapazität. Der operative Cashflow sei um 14% auf CHF 77 Mio. gestiegen.Wie erwartet, bleibe die Prognose für GJ 2017 unverändert.Die große Überraschung habe der Umsatz dargestellt, der trotz des bereits starken Q1 auch in Q2 unverändert angestiegen sei, und dies ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr ungünstigeren Verteilung der Arbeitstage. Dies belege, dass sich die Ausführung nochmals verbessert habe. Zugleich investiere das Unternehmen weiterhin kräftig in den künftigen Geschäftserfolg. Angesichts Straumanns Einstiegs in die Orthodontik werde die Analystin ihre Prognosewerte anheben müssen.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Straumann-Aktie. Das Kursziel von CHF 560 werde überprüft. (Analyse vom 17.08.2017)Börsenplätze Straumann-Aktie: