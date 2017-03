NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren.



New York (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von Analyst James Ricchiuti von Needham & Co:Aktienanalyst James Ricchiuti von Needham & Co spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) aus.Stratasys Ltd. habe im vierten Quartal 2016 auf der EPS-Ebene besser abgeschnitten als erwartet. Grund dafür seien vor allem niedrigere operative Ausgaben. Die Erlöse hätten sich am oberen Ende der Guidance bewegt.Das Management habe für das laufende Jahr im besten Fall einen konstanten Umsatz in Aussicht gestellt und damit die Erwartungen des Marktes enttäuscht. Stratasys entledige sich nicht-strategischer Geschäftsaktivitäten und wolle sich ebenso wie der Hauptkonkurrent auf attraktivere Wachstumssegmente der Additive Manufacturing-Branche konzentrieren (Gesundheit, Auto, Luftfahrt).Die Analysten von Needham & Co weisen darauf hin, dass die Initiativen Zeit für Erfolge benötigen würden. Auch wenn kurzfristig keine Katalysatoren in Sicht seien hält Analyst James Ricchiuti die Stratasys-Aktie für werthaltig.