Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren.



New York (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von Analyst James Ricchiuti von Needham & Co:Aktienanalyst James Ricchiuti von Needham & Co spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) aus.Stratasys Ltd. habe mitgeteilt, dass CFO Erez Simha zum Ende des Jahres 2016 seinen Posten räumen werde. Damit setze sich im der 3D Druck-Industrie der Schwund von hochrangigen Managern fort. Die Verluste beim Stratasys-Aktienkurs würden sich aber in Grenzen halten, was auf eine Bodenbildung hindeute.Lilach Payorski sei zum neuen CFO berufen worden. Dieser habe bislang den Posten eines Vizepräsidenten im Bereich Corporate Finance begleitet. Simha’s Rücktritt wird von den Analysten von Needham & Co als kein Signal für größere Änderungen im Turnaround-Prozess angesehen.Analyst James Ricchiuti ist der Ansicht, dass die Stratasys-Aktie für Investoren mit einem längerfristigeren Anlagehorizont (12 Monate) Werthaltigkeit verkörpere. Ein besseres Nachfrageumfeld könnte sich durch die stärkere Verbreitung von Additive Manufacturing-Anwendungen in den Bereichen Luftfahrt und Medizin ergeben.Börsenplätze Stratasys-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Stratasys-Aktie:16,16 Euro -2,05% (29.12.2016, 10:23)Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:16,19 Euro -0,92% (29.12.2016, 13:43)