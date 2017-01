Die Energiepreise beeinflussten im Dezember 2016 die Inflationsrate erheblich: So verteuerte sich Energie insgesamt am Jahresende um 2,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten 2016 hatte es ausschließlich Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gegeben (zuletzt im November 2016: -2,7%). Binnen Jahresfrist erhöhten sich die Preise im Dezember 2016 vor allem für Mineralölprodukte (+9,0%, davon leichtes Heizöl: +21,9%, Kraftstoffe: +6,0%). Etwas teurer wurden auch Strom (+0,9%) und feste Brennstoffe (+0,1%). Deutlich günstiger wurden hingegen Umlagen für Zentralheizung und Fernwärme (-6,4%) sowie Gas (-2,7%). Ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate im Dezember 2016 bei +1,6% gelegen und damit deutlich höher als in den Vormonaten.



Auch die Preise für Nahrungsmittel lagen im Dezember 2016 mit +2,5% deutlich höher als im Dezember 2015 (November 2016: +1,2%). Spürbar teurer als ein Jahr zuvor waren im Dezember 2016 Speisefette und Speiseöle (+12,3%) sowie Gemüse (+9,7%). Auch alle anderen Nahrungsmittelgruppen verteuerten sich im Vergleich zum Dezember 2015, unter anderem Fisch und Fischwaren (+3,3%), Obst (+1,4%) sowie Süßwaren (+1,3%).



Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich im Dezember 2016 im Vergleich zum Dezember 2015 um 1,8%, vor allem infolge der Preisanstiege bei Energie und Nahrungsmitteln. Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 1,5%, maßgeblich beeinflusst durch die Entwicklung bei Nettokaltmieten (+1,5%). Noch teurer wurden unter anderem Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+2,3%), Versicherungsdienstleistungen (+2,3%) sowie Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+4,3%). Telekommunikationsdienstleistungen verbilligten sich hingegen etwas (-1,2%).



Veränderung im Dezember 2016 gegenüber dem Vormonat November 2016



Im Vergleich zum Vormonat stieg der Gesamtindex im Dezember 2016 deutlich um 0,7%. Bei den Dienstleistungen ist die saisonale Teuerung bei Pauschalreisen (+20,9%) hervorzuheben. Auch für Flugtickets mussten die Verbraucher im Dezember 2016 mehr bezahlen (+2,0%). Zudem zogen die Bahnpreise zum Jahresende 2016 in Folge der jährlichen Tarifpreisänderungen an (+2,0%, davon Nahverkehr: +4,9%; Fernverkehr: +1,3%). Bei Waren stiegen im Dezember 2016 gegenüber dem Vormonat vor allem die Preise für Energie (+2,3%, darunter leichtes Heizöl: +11,7%; Kraftstoffe: +3,6%), aber auch für Nahrungsmittel (+0,9%, darunter Gemüse: +7,1%). Nennenswerte Preisrückgänge gab es hingegen am Jahresende nur wenige. Erfreulich für die Verbraucher waren teilweise deutliche Preisnachlässe bei Bekleidung und Schuhen: Insgesamt sanken die Preise hierfür um 2,3%.



Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland ist im Jahresvergleich 2016 gegenüber 2015 um 0,4% gestiegen. Im Dezember 2016 erhöhte sich der HVPI gegenüber Dezember 2015 deutlich um 1,7%. Die Inflationsraten lagen damit aber das gesamte Jahr unter der für die Geldpolitik der Euro-Zone wichtigen Zwei-Prozent-Marke. Im Vergleich zum Vormonat November 2016 stieg der Index im Dezember 2016 deutlich um 1,0%.



Die vorläufigen Gesamtergebnisse vom 3. Januar 2017 für den Verbraucherpreisindex (VPI) und den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) wurden somit bestätigt. (18.01.2017/ac/a/m)





