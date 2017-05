Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den ersten drei Monaten des Jahres 2017 stieg die Zahl der von deutschen Hauptverkehrsflughäfen abgereisten Passagiere gegenüber dem ersten Quartal des Jahres 2016 um 4,0%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der innerdeutsche Passagierverkehr wuchs mit +2,9% etwas geringer als der Auslandsverkehr (+4,3%). Der Interkontinentalverkehr nahm um 4,2% zu. Dabei zeigten Asien mit +3,0% und Amerika mit +2,3% schwächere Zunahmen, während die Passagierzahl nach Afrika um 13,9% anstieg. Dazu trug insbesondere der starke Zuwachs der Zahl der Flugpassagiere nach Ägypten bei (+24,8%).Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/05/PD17_173_464.html (24.05.2017/ac/a/m)