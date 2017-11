Ein Kernindikator im Bereich Einkommen ist der Anteil der sogenannten ‚Working Poor'. Er stellt den Anteil der armutsgefährdeten Erwerbstätigen an allen Erwerbstätigen dar. Dieser Anteil der ‚Working Poor‘ ist von 2005 bis 2016 sowohl in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (2016: 6,2%) als auch in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (2016: 13,6%) praktisch unverändert geblieben.



Andere Integrationsindikatoren deuten darauf hin, dass sich Nachteile bei Menschen mit Migrationshintergrund seit 2005 verringert haben. Beispielsweise hat in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Alter von 25 bis 34 Jahren der Anteil der jungen Menschen mit einem Hochschulabschluss seit 2005 deutlich zugenommen. Im Jahr 2016 gibt es bei diesem Indikator keinen Unterschied mehr zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund. Der Anteil liegt für beide bei 26,1 %. Dabei ist einschränkend zu berücksichtigen, dass die im Ausland erworbenen Bildungsabschlüsse nicht immer den deutschen oder europäischen Standards entsprechen.



Methodische Hinweise:



In der Vergangenheit machten die Integrationsindikatoren das Gros der Integrationsberichterstattung der Bundesregierung aus. Inzwischen setzen die Integrationsberichte der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration andere Schwerpunkte. Die vorgestellten Indikatoren basieren auf der Ausländerstatistik nach dem AZR, der Einbürgerungsstatistik und dem Mikrozensus.



Die offiziellen Hochrechnungsfaktoren des Mikrozensus in den Jahren 2005 bis 2010 basieren auf den fortgeschriebenen Ergebnissen der Volkszählung 1987. Der Zensus 2011 hat gezeigt, dass es Abweichungen zur bisherigen Bevölkerungszahl gab. Insbesondere lebten deutlich weniger Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland als bisher angenommen. Aufgrund dieses Zeitreihenbruchs waren die Zahlen des Mikrozensus von 2005 bis 2010 bisher nicht mit denen der späteren Berichtsjahre vergleichbar. Durch die nun durchgeführte Korrektur der Hochrechnungsfaktoren, die auf einer Rückrechnung der Bevölkerungszahlen bis 1990 basiert, ist nunmehr für die Integrationsindikatoren eine bruchfreie Zeitreihe verfügbar. Die Indikatoren in den Jahren 2005 bis 2010 haben sich durch die Korrektur nur geringfügig verändert. Die Auswirkungen auf die absoluten Zahlen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den Sonderausgaben der Fachserie 1 Reihe 2.2 sind deutlich größer.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_413_12521.html (16.11.2017/ac/a/m)





