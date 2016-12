Der Großteil der Umsätze für den Umweltschutz im Bereich Maschinenbau (70,5% beziehungsweise 13,9 Milliarden Euro) wurde mit Waren und Leistungen für den Klimaschutz, zum Beispiel die Herstellung und Installation von Windkraft-, Photovoltaik- oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erwirtschaftet.



Die Produkte für den Umweltschutz im Bereich Maschinenbau wurden im Jahr 2014 überwiegend (60,2% beziehungsweise 11,9 Milliarden Euro) im Ausland umgesetzt. Der mit inländischen Abnehmern erzielte Umsatz betrug 7,8 Milliarden Euro (39,8%).



Ein weiterer Indikator der ökonomischen Bedeutung von Umweltschutzaktivitäten ist die damit verbundene Beschäftigungswirkung. Im Maschinenbau waren im Jahr 2014 rund 55 000 Beschäftigte mit der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für den Umweltschutz tätig. Das entspricht einem Anteil von 22% an allen Beschäftigten für den Umweltschutz (rund 250 000) in Deutschland. Damit ist der Maschinenbau hinsichtlich Umsatz und Beschäftigung die bedeutendste Branche der Umweltschutzwirtschaft. (28.12.2016/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland erzielten im Jahr 2014 einen Umsatz von 65,4 Milliarden Euro mit Waren und Leistungen für den Umweltschutz, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entfiel fast ein Drittel (30,2% beziehungsweise 19,7 Milliarden Euro) dieser Umsätze auf den Maschinenbau.